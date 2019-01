La emotiva felicitación de Sara Carbonero a su hijo: "Desde que naciste has tenido sin sospecharlo la habilidad de traer la paz"

Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores unas bonitas palabras dedicadas a su hijo Martín que ya ha cumplido cinco años. La periodista ha hecho un análisis de la sensibilidad del pequeño que es lo que al fin y al cabo le hace "especial".

"Tienes un corazón gigante, que eres generoso, observador, detallista, empático y que tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único", ha escrito la presentadora.

"Me he quedado con ganas de decirte que se me cae la baba cuando hablamos de emociones y veo en tus ojos y en tus preguntas el mismo interés que cuando vemos la última peli de los Vengadores", continúa.