Kiko Rivera ha lanzado 'Martes', su nuevo single. Se trata de su última canción con la discográfica Universal, que rompió su relación contractual con el DJ debido a la gran cantidad de polémicas que el hijo de Isabel Pantoja suele protagonizar.

En el vídeo que acompaña a la noticia, Tatiana Arús ha analizado los datos del debut de la nueva canción de Kiko: "Yo creo que le va a pasar factura la polémica con su hermana porque he estado mirando el número de reproducciones y no superaba las 550 en YouTube". Por su parte, Alfonso Arús ha lazado un dardo a Kiko Rivera: "No sé por qué lo llama 'Martes' si todas las exclusivas salen en miércoles".

La última polémica de Kiko Rivera con Isa P

El conflicto del que hablan los colaboradores de 'Aruser@s' se originó después de que Kiko Rivera concediese una truculenta entrevista a la revista 'Lecturas'. En ella, el DJ reveló información sobre la vida íntima de su hermana y criticó duramente a su novio, Asraf Beno.