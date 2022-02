Kiko Rivera ha convertido la polémica en su modo de vida. Después de poner fin a su relación contractual con la discográfica Universal, el DJ ha aparecido en la revista Lecturas para arremeter contra su madre, su hermana Isa P y el novio de esta, su cuñado Asraf Beno.

'Aruser@s' se ha hecho eco de las declaraciones de Kiko Rivera en las que el pinchadiscos sentencia la relación con su progenitora, Isabel Pantoja: "Para mí, mi madre es como si no existiese, no cuento con ella para nada. Intenté arreglarlo y recibí una mala contestación". "Vuelve a la línea argumental de hace unos meses", ha comentado David Broc sobre las declaraciones del cantante.

Los desprecios de Kiko Rivera a Isa P y su novio

En el vídeo que acompaña a la noticia también se recogen las palabras de Kiko contra su hermana Isa P, que ha decidido ignorar las reiteradas peticiones de su hermana para que no gane dinero a costa de revelar detalles de su vida íntima. "No la considero mi hermana, me da igual lo que pase", ha aseverado el hijo mayor de Isabel Pantoja.

Además, Kiko Rivera también ha tenido a bien dedicar unas palabras cargadas de racismo a su cuñado Asraf Beno, de origen ceutí y ascendencia marroquí: "Me importa poco mi hermana, ¿me va a importar Asraf? ¡Que se vaya a comer un kebab, si quiere!".