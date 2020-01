Jennifer Aniston ha dado una sorpresa a los grupos que se han acercado a conocer 'Central Perk', la recreación de la famosa cafetería de 'Friends' en los estudios de Warner Bros.

Así es, este lugar tan típico en la serie existe. Se encuentra dentro de los estudios de Warner Bros en Hollywood. Forma parte de las actividades y recorridos de los que los visitantes del parque pueden disfrutar.

En esta recreación de 'Central Perk' está, como no, el mítico sofá de la serie en la que los protagonistas han compartido tantos momentos. Allí Jennifer Aniston se ha escondido para dar una sorpresa a sus fans.

La actriz aparecía por detrás cada vez que estos se sentaban, sorprendiéndoles con frases totalmente inesperadas: A una de las visitantes le preguntan por su personaje favorito, a lo que ella contesta 'Ross' y la actriz aparece diciendo: "¿Qué? ¿Quién ha dicho Ross?"

La mayoría de los seguidores de la serie no se podían creer lo que veían y por eso, han reaccionado de esta manera.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B7uReh5njjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Thanks for stopping by and surprising our guests @jenniferaniston! You never know who you may run into at #WBTourHollywood. 😉😉 . . . #WarnerBrosStudios #CentralPerkSet #JenniferAniston #JenOnEllen #TheEllenShow #EllenDegeneres #FriendsSet]]