Kiko Rivera ha asegurado en una entrevista en 'Lecturas' que su madre le debe tres millones de euros, aunque puntualiza que no la demandará porque no se perdonaría volverla a ver en la cárcel.

"Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!", ha llegado a asegurar el hijo de Isabel Pantoja, que también habla sobre su tío Agustín Pantoja: "A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto".

Rivera también ha asegurado que su madre le mandó un audio a su hija para felicitarle por su cumpleaños y ha desvelado el contenido: "Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele que te ponga este audio, soy tu abuela, la que creen que está muerta. He resucitado".

Además de esto, esta semana también ha sido noticia Isabel Pantoja y es que la Agencia Tributaria le reclama 250.000 euros: el plazo para pagarlos habría caducado en octubre.

Kiko Rivera ha vuelto a estallar contra su madre, Isabel Pantoja, y el resto del clan. En su entrevista en 'Lecturas' asegura que no quiere el apellido de su madre "ni con agua caliente".

"Soy yo el que no quiere nada contigo. Me haces daño. Me has fallado. Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente", ha señalado el hijo de la tonadillera, que también ha tenido palabras para su tío Agustín Pantoja: "¡No eres Isabel Pantoja! ¡Eres un mantenido!".