Elena Furiase ha explicado a la prensa cómo se encuentra su gran amiga Ana de Armas tras su ruptura sentimental con el actor Ben Affleck.

La actriz mantiene una relación de amistad con la cubana desde que trabajaron juntas en la mítica serie El Internado de Antena 3. "Está estupendamente, está muy bien", ha señalado Furiase.

Preguntada por las informaciones que apuntan que la ruptura se precipitó porque Affleck se quería quedar a vivir en Los Ángeles y ella no, Furiase no se ha querido pronunciar: "Yo no puedo hablar de la vida de mi amiga, lo lamento en el alma, pero es que lo que yo hable con ella para mí se queda".