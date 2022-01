Tras los rumores de que Desiré Cordero y Mario Casas habían pasado separados las navidades, la modelo se ha pronunciado en redes sociales. Así, ha anunciado que tiene un proyecto que le ilusiona mucho entre manos y ¡ojo, con cómo lo cuenta!: "No, no es un corderito. Ojalá ser madre pero no es el momento, ni encontré al padre aún".

Además, por si aún dejaba alguna duda, también ha respondido a un seguidor que le preguntaba por su propósito para el 2022 diciendo: "Alguien que me quiera y se quede conmigo".

Alfonso Arús comenta la ruptura de Mario Casas y Desiré Cordero, aunque asegura que hay algo que le ha dejado más fascinado: "Soy muy fan del término 'corderito'".