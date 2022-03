Candela Peña ha sido una de las actrices españolas que se han pronunciado en contra de Will Smith tras su agresión a Chris Rock durante la gala de los Oscar. Lo ha hecho en 'La resistencia', programa de David Broncano del que es colaboradora.

Para dar su explicación, Candela Peña aludió al estado de Will Smith: "¿Nadie ha pensado que ese señor no está fino?". Prosiguió explicando que el actor cuenta con una amplia trayectoria en televisión y medios de comunicación, lo que podría haberle provocado problemas mentales: "No tiene la pandereta fina, algo le ha pasado y nadie lo dice".

Para poner fin a su intervención, Candela Peña subrayó que "las cabezas hay que tenerlas sanas". Las palabras de la actriz han provocado debate en el plató de Aruser@s y han incitado a los colaboradores a hablar sobre el estado en el que algunos actores acuden a los Oscar.