Kiko Rivera ha lanzado un duro ataque a su madre Isabel Pantoja tras enterarse de que planea desheredarlo.

"Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella. Señorita, preocúpese primero de sus problemas y solucione lo que debe, entre otros, a la kioskera", ha dicho a través de Instagram.

"Lo suyo, si le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión. Paga a la kioskera. Paga lo que debes", ha zanjado.

Otro momento destacado

Omar Montes ha explicado en declaraciones a los medios que ha alquilado la finca de Isabel Pantoja, Cantora, para grabar un videoclip. "Ya está alquilado y me ha costado un dinero. Lo he alquilado fuerte porque voy a hacer un videoclip y ahora voy a estar ahí un tiempo. El patio de fuera, todo lo he alquilado entero. Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte", ha dicho.