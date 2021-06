Antonio David Flores ha roto su silencio tras el documental de Rocío Carrasco en el que le acusa de malos tratos físicos y psicológicos en una entrevista en 'Look'. "He estado semanas sin salir de mi casa, he sentido miedo a salir a la calle, he sentido vergüenza", ha dicho.

"Me he encontrado mujeres que se han parado me han cogido la cara con cariño y me han dicho 'estamos contigo, no tienes que esconderte. Tienes nuestro apoyo'. Hay una familia a la que se ha hecho mucho daño. A mi persona se le ha destrozado la vida... me han señalado mediáticamente ante todo un país", ha dicho.

"Si ese documental llevaba meses grabado y sabían el contenido, ¿por qué no me despiden inmediatamente? ¿por qué me llevan hasta al el final como un cordero con los ojos vendados a crear un show de una lacra como es la violencia de género?", se ha preguntado.