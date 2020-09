Ana Pastor no ha dudado en confesar algunos de los secretos mejor guardados tras las cámaras de El Objetivo. La periodista ha asegurado en Aruseros que es "como parece" y que está acostumbrada a los debates en las redes sobre su insistencia en las entrevistas.

Pastor ha asegurado en Aruseros que los asesores de los políticos "ni intentan" descubrir algunas de las preguntas: "Conmigo ni lo intentan, me han dado por perdida ya porque soy muy cabezona, me parece muy mal que me hagan eso e incluso lo cuento públicamente que me están intentando sacar información".

"Tengo mala fama o buena fama según se mire en e ese sentido y creo que es bueno también, es como si uno va a un examen y le piden las preguntas. Son mías y no las ve ni el equipo", ha señalado.

La periodista ha reconocido que en los descansos "a veces hay mucha tensión, muchos silencio". Incluso que "siempre hay distancia, ya antes de la pandemia".

"Alguna vez me ha ocurrido cuando hemos hecho entrevistas fuera del plató a algún político, durante la publicidad algún asesor ha tratado de entrar a echarme una bronca absurda de 'qué duras las preguntas'", ha informado Pastor, que ha asegurado que agradece a los que acceden a este formato porque "no es fácil".

Ana Pastor ha afirmado que no le cuesta dejar a un lado la familiaridad creada con algunos políticos tras varios encuentros. "No son de mi entorno de amigos y cuando entro a un plató me pongo el chubasquero y me pongo a lo mío", ha afirmado Pastor, que ha asegurado que sí le cuesta más llamar de usted a políticos que son aún más jóvenes que ella.

