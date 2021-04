Ana Obregón ha protagonizado la nueva edición de la revista Vanity Fair con una emotiva entrevista en la que habla tras la muerte de su hijo Álex.

"Me morí el día que se fue mi hijo. Me morí. Sé que voy a renacer, pero estoy muerta. Aunque por otro lado, fíjate, me siento muy libre porque ahora no tengo miedo a nada", ha dicho.

La actriz ha asegurado que no ha necesitado pastillas ni ayuda psicológica para afrontar este duro momento: "Porque tengo que hacerlo sola y poco a poco sé que lo voy a conseguir. Es como cuando voy a casa de mis padres, bebo un poquito de vino en la comida y veo que estoy un poco mejor. Estoy en un momento muy vulnerable. Si yo empezara ahora con el vino o las pastillas, no me los quitaba nunca".