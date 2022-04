Almudena Cid y Christian Gálvez se convirtieron en objetivo de la prensa rosa tras su ruptura. Ahora, tras la firma del divorcio, los periodistas del corazón vigilan sus movimientos con el objetivo de averiguar los motivos de la separación que conmocionó a sus fans.

Aunque Almudena Cid ha sido la integrante de la pareja que ha mantenido un registro más discreto, la exgimnasta utiliza las redes sociales para mandar alguna que otra indirecta de vez en cuando. En esta ocasión, lo ha hecho empleando una canción de Rosalía.

Almudena Cid manda una pulla con 'Candy' de Rosalía

En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse el stories de Instagram en el que Almudena Cid canta una canción junto a una amiga. El tema elegido es 'Candy', canción de Rosalía perteneciente a su último álbum 'Motomami'.

En las imágenes, la exolímpica canta una parte de la canción que podría aludir a su relación con Christian Gálvez. "No me has olvidao', no me has olvidao', no me has olvidao'", reza la letra de esta composición de Rosalía que versa sobre una expareja que no puede quitarse de la cabeza a su chica.

La madre de Almudena Cid tampoco se corta con Christian Gálvez

Las declaraciones públicas de amor de Christian Gálvez a la periodista Patricia Pardo, ahora su nueva pareja, provocaron la furia de Mina Tostado, madre de Almudena Cid.

A través de su cuenta de Twitter, Tostado demostró su habilidad para la prosa y para el verso. Además, desveló algunos datos inéditos sobre la relación de Almudena Cid y Christian Gálvez que hacen más difícil comprender por qué rompieron su relación tras 15 años juntos.