Loles León ha compartido un vídeo en el que anuncia que ya le han llamado para acudir a vacunarse contra el coronavirus.

"Buenos días, me voy a vacunar. Estoy muy contenta, la primera dosis, ya me han llamado y me toca la Michelle Pfeiffer, me encanta Michelle Pfeiffer, es muy buena actriz, a ver si me sienta bien", ha dicho en un divertido vídeo.

La cantante Karina también ha compartido una fotografía vacunándose y un vídeo en el que se ha mostrado muy contenta por la noticia.