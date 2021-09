C. Tangana se ha convertido en el primer hombre en protagonizar la portada Harper's Bazaar. El Madrileño siempre apunta por looks arriesgados y no pasa desapercibido en la moda ya que tiene su propia marca de ropa y hace pocas semanas lanzó una colección cápsula para la firma Bershka.

Al verle posar para la revista con un abrigo de piel, Alfonso Arús ha recordado rápidamente a Kiko Rivera con la misma prenda. ¿Quién tiene más estilo?

Sara Carbonero y Kiki Morente salían, después de tres horas, de un restaurante francés en la capital. Cuando el restaurante echó el cierre, la pareja salió a pasear por las calles de Madrid. Este vídeo repasa la imagen más buscada de la pareja.