"Seat se ha vengado", opina Sebas Maspons. La famosa marcha de coches ha asegurado en redes sociales que Netflix no ha "aprendido nada". "Compartir es vivir", aseguraban en este mensaje. El origen de este 'pique' viene de hace unos días, cuando la plataforma lanzó una indirecta a Seat.

"Esto de compartir es como si vas en un 600 y es mejor ir en un Maserati", informa Sebas Maspons que comunicó la plataforma de 'streaming'. Bizum también aprovechó sus redes sociales para bromear acerca de esta decisión.

"Yo ya lo he dejado en manos de Netflix (...) Como no sé configurarlo, porque no paso del cuarto paso, me dijeron que ya se ocupaban ellos", cuenta Alfonso Arús en Aruser@s. Pero el problema del presentador es aún mayor debido a que en su cuenta, había un señor de la República Checa que se la "chorizó". "Yo creo que lo he expulsado", asegura sin mucha convicción.

Conoce la anécdota completa en el vídeo principal de esta noticia.