Después de comenzar a salir en febrero, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han confirmado en la revista 'Hola' que se convertirán en padres por primera vez. Mar Flores, madre del joven, ha agradecido todas las felicitaciones recibidas a través de un post en Instagram, en donde afirma que ha sido un "día muy intenso" y necesita desconectar mientras se encuentra de vacaciones en Marbella.

"Mientras parece que Terelu Campos va a hacer una entrevista hoy, la otra abuela desaparece", reflexiona Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús destaca que también le han preguntado al padre de Carlo Costanzia, pero no ha querido hacer ningún tipo de declaración. Sin embargo, tanto el padre como la tía de Alejandra Rubio sí han hecho declaraciones ante los medios.

Alejandro Rubio, padre de Alejandra, ha sorprendido al reaccionar ante los medios de comunicación tras conocerse el embarazo de su hija: "Ellos sabrán, supongo que si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho". "Es lo que hay, qué le vamos a hacer", insiste Rubio, que afirma que le parece que su hija "es un poco joven": "Ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, es lo importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones".

Por último, Carmen Borrego, tía de la joven, afirma que "un niño es una buena noticia y no es ningún drama": "Yo fui madre con 23 años y he estado encantada". "Ella siempre ha querido ser madre", destaca la hermana de Terelu Campos, que asegura que le ha ofrecido ayudarla a cuidarlo: "Le he dicho que no se preocupe de nada, que lo cuido yo". "Son jóvenes y están enamorados, nace un niño del amor", resalta Borrego.