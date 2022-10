¿Amigos o solo compañeros de trabajo? Es la eterna pregunta a la que solo das respuesta cuando te marchas de la empresa en la que trabajas. Sin embargo, cada uno tenemos nuestras teorías al respecto, como los espectadores de Aruser@s, que en su mayoría opinan que hay que dejar la amistad en la puerta de la oficina.

Sin embargo, Alfonso Arús no opina lo mismo y pone un ejemplo muy claro para defender su postura. "No hay nada peor que una reunión de amigos en los que dos o tres trabajan en lo mismo que tienen sus códigos, se pasan la tarde hablando de sus cosas y hay otro que no pesca nada porque no trabaja en el mismo sitio que los otros tres".

"Aquí el problema puede surgir si hay una competencia directa", opina María Moya. "Ahí es como un 'reality', no hay amigos, lo que quieres es llevarte el bote", reconoce el presentador del programa.