¿Es posible mantener una bonita relación con un ex? Las redes se dividen al ver el viral de un tiktoker

"Que una pareja no te haya funcionado no quiere decir que la tengas que quitarla de tu vida", opina el tiktoker '@toby.saied', que crea discusión en redes tras mostrar el vínculo que mantiene con su expareja.

Alfonso Arús presenta el viral de un tiktoker, '@toby.saied', donde expone la bonita relación que sigue manteniendo con su expareja. "Ayer fui a merendar con mi exnovia, ya que seguimos siendo buenos amigos", comienza diciendo el joven en el viral.

Ambos comparten un agradable momento en una cafetería mientras están charlando. "Sigues enamorada de mí", le dice el chico bromeando a su ex. En el viral ríen recordando quién dejó primero o si fue mutuo. "Que una pareja no te haya funcionado no quiere decir que la tengas que quitarla de tu vida", opina el joven. "Los dos tenemos suficiente madurez emocional para quedarnos con los buenos momentos que hemos vivido y tener la oportunidad de seguir teniéndonos en nuestras vidas", concluye.

"A ver, eso sería lo idóneo, pero no acostumbra a pasar", dice Alfonso Arús. Para Patricia Benítez, si no tienes hijos en común con esa expareja "es muy difícil". "Siempre hay rescoldos, de una parte o de otra, ¡no me creo que estemos limpios del todo!", dice la colaboradora. Puedes ver el debate que se ha generado en el plató de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.