Durante más de ocho horas, ha sido uno de los temas más comentado en la red social 'X', antiguamente llamada 'Twitter'. El post que tanta polémica ha generado recoge la respuesta que le ha dado el dueño de un bar a un cliente que le ha escrito una reseña negativa en internet.

"No lo recomiendo, pues el poco beicon que llevaban los bocadillos estaba frío y seco como la mojama", se quejaba esta persona. "La próxima vez que venga a la 'tierra de sus padres', que tantos golpecitos en el pecho se ha dado, pida jamón ibérico del bueno, del de verdad, y no beicon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa' chalet, so tieso", le ha respondido el propietario, quedándose tan ancho.

"Está bastante cabreado y ha ido con todo, no ha tenido piedad", comenta Hans Arús en Aruser@s tras hacerse eco de esta respuesta. "Es un poco José Mota. 'So tieso'", dice Angie Cárdenas imitando al conocido humorista. Alfonso Arús cree que él también haría lo mismo y contestaría de esta manera a quienes le critican. "También es verdad que a mí me va el rollo este", reconoce.