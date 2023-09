"Yo soy de pagarlo a medias, pero siempre te encuentras al típico ratilla que te pone problemas en la mesa. Por ejemplo, si yo voy con mis hijos y el otro va sin hijos, yo tengo que pagar... a lo mejor mis hijos ya cuentan...", comienza a argumentar Patricia Benítez acerca de su postura sobre dividir o no la cuenta en un restaurante cuando se va con amigos, mientras Marc Redondo la mira con los ojos desencajados.

Alfonso Arús no deja que la colaboradora termine con su explicación. "Bueno, a ver, sería lógico, ¿eh? No lo llames 'ratilla', es que los Benítez sois muchos", se queja el presentador. "No seas jetilla", le dice Angie Cárdenas. "Perdona, pero si el 'ratilla' se toma un chuletón y mis hijos, un pollo empanado, ¿cómo va la cosa?", insiste ella. La solución pasa porque cada uno pague lo suyo, al menos en su caso, recomiendan sus compañeros.

Rocío Cano no está de acuerdo con eso de dividir gastos. "Cuando llegamos a los digestivos, ahí sube el precio, ¿eh? Y yo, por ejemplo, no consumo. ¿Y yo tengo que pagarte tu cubata?", se queja. Pero la discusión no acaba en este punto y los aruser@s siguen discutiendo y descubriendo tipologías de 'ratillas'.