Pilar Eyre ha hablado por primera vez después de que la Casa Real desmintiera su información que apuntaba al estado grave del rey Juan Carlos I.

"Quiero pensar que la información fue dada con buena fe, las dos personas que me informaron creo que actuaron de buena fe, y bueno lo único que puedo decir es que en esta ocasión, otras veces he acertado, no he acertado", ha señalado.

"No voy a luchar yo contra un aparato informativo tan importante y poderoso como es el de Casa Real. Si ellos han dado este paso por primera vez en seis meses, informar de que el rey está fenomenal y que mis informaciones no son ciertas, lo único que me queda es callarme, no puedo hacer otra cosa", ha zanjado.