"Le he pedido a ChatGPT que me quite la suciedad de la pared y del suelo de esta foto", comienza explicando la creadora de contenido '@lolartorregrosaa' a sus seguidores. La app tarda unos minutos en proceder a realizar lo que le ha pedido la joven y el resultado es increíble.

"Me ha quitado de en medio", ríe la joven, al ver que ChatGPT ha borrado su imagen y ha puesto a otra joven en la foto. "Ha puesto una rubia, eso sí, la calle sigue igual", cuenta la joven.

Los tertulianos de Aruser@s ríen al ver la tajante mofa de la app. "El ChatGPT ha pecado de ser demasiado sincero", bromea Tatiana Arús.