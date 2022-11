Los perros pueden ser nuestros mejores amigos, de eso no nos cabe duda. Pero, ¿a qué no dejarías que tu mejor amigo te limpiara los dientes a lametones? Al parecer, este hombre, carente de dos sentidos (el común y de la higiene) no lo cree así, o eso es lo que se desprende de este vídeo viral emitido en Aruser@s Weekend.

El señor no solo permite que el can le chupe la boca (dientes y lengua incluidos), sino que está más que encantado con esta práctica del animal. Algo digno de destacar es la nula reacción de la mujer que se sienta a su lado, que ni siquiera mira la escena.

Nosotros, por nuestra parte, seguimos prefiriendo a nuestro dentista de toda la vida.