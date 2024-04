Hay maneras y maneras de intentar evitar los controles de la policía, pero este se lleva el premio al peor plan para esquivar una prueba de alcoholemia. Este señor conduce en estado de embriaguez por la carretera cuando ve un control de la policía. El hombre no sabe que hacer para evitar el control y se tira en marcha del auto. Su problema, que lo ha hecho a diez metros de los agentes y el coche casi choca contra ellos.

"Lo hace tan cerca que obviamente no pasa desapercibido", comenta asombrado Alfonso Arús. En plato, Òscar Broc y Angie Cárdenas lo califican como "la peor idea del mundo". La tertuliana piensa que el conductor en su estado y con la policía ahí no iba a llegar muy lejos. "No puede ni mantenerse en pie", destaca.

El presentador del programa destaca que el autocar del señor acaba aparcando en el arcén. María Moya entre risas le asombra que no haya visto a la policía. "Le quedan diez metros para llegar, si que va muy mamado para no ver el coche", sentencia entre risas.