Penélope Cruz ha acudido a la Semana de la Moda de París con un espectacular conjunto de cuero negro. La actriz española, que se ha fotografiado con otros rostros conocidos como la modelo Naomi Campbell, ha sorprendido también protagonizando un cortometraje con Brad Pitt.

Y es que Chanel daba comienzo su desfile con este cortometraje donde ambos interpretan a una pareja que se van de viaje cruzándose intentas miradas durante todo el trayecto. Por su parte, Ana de Armas o Emma Stone también se han dado cita en el desfile de Louis Vuitton, que ponía el broche final a la Semana de la Moda de Madrid.

Por otro lado, Alfonso Arús critica en el plató de Aruser@s que los parisinos se hayan quejado de la imagen que da la serie 'Emily en París' de la ciudad francesa: "No entiendo cómo se han enfadado, si solo se ve lo bueno". "Dice que está muy estereotipada y no da una imagen de la realidad", explica Alba Sánchez en el plató, donde el presentador insiste en que no es verdad: "¿Qué quieren que veamos?, ¿ratas?".