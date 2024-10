Pedro Piqueras da su opinión sobre los audios y las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey, y sobre Ángel Cristo Jr. "No creas que es un tema que me parezca especialmente bello y que lo haga el hijo de una de estas personas me parece horrible, no disfruto de estas cosas", explica el periodista, que expone que a él le gustaría un país menos crispado, más alegre y más honesto.

"El hecho de que un hijo grabe y luego lo difunda no entra en mi cabeza, yo no lo haría con mi madre", sentencia Piqueras sobre Ángel Cristo Jr. En el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas destaca la elegancia del expresentador para tratar este polémico tema, mientras que Andrés Guerra opina que tienen razón en lo de la familia pero con una excepción. "Si el rey emérito ha pagado 600 millones de dinero público para acallar eso, sí interesa", apunta el colaborador.

Por su parte, Alfonso Arús piensa que hay que diferenciar lo que es de interés público de algunos segmentos que entran en el ámbito privado de una conversación entre dos personas de las cuales una no sabe que le están grabando.