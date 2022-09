En la redacción de laSexta Noticias, las primeras luces las "pone" ella. Paula del Fraile es la única de todas las caras visibles del programa de Alfonso Arús que trabaja desde Madrid, pero, aun así, no se libra de los madrugones. De lunes a viernes se levanta a las 4 de la mañana con energía y siempre una sonrisa para preparar el mejor desayuno a todos los espectadores de la cadena: Aruser@s. Hablamos con ella para conocer cómo es su día a día en el 'humorning' de laSexta.

Desde bien pequeña, Del Fraile recuerda cómo veía con su hermano 'Vídeos de primera', el programa de Alfonso Arús de principios de los 90, así que el día que le propusieron trabajar en su equipo no pudo evitar echar la vista atrás y decir que sí al nuevo producto que revolucionaría las audiencias en las mañanas de laSexta: "Me hizo mucha ilusión". Tanta que sigue recordando cómo fue ese primer día en 2018: "Me había ido de viaje el fin de semana anterior a Berlín. Me lo había regalado Yélamo (su marido) por mi cumpleaños con unas entradas para el concierto de U2. Bono se quedó sin voz en el concierto y el mismo día del estreno lo conté en el programa. Empecé estando en el lugar de la noticia", bromea la presentadora.

Y Del Fraile sabe lo que es quedarse sin voz porque le ha pasado alguna vez durante sus conexiones en directo en la redacción, pero "son cosas que pasan". Eso sí, desparpajo no le falta y siempre ha sabido salir adelante contando toda la actualidad informativa e incluso alguna que otra anécdota personal: "¡Uy! Yo me siento y suelto lo que se me pasa por la cabeza. No soy muy consciente de toda la gente que nos ve, pero creo que eso también es el éxito del programa, somos todos muy naturales". ¡Y así la tiene de 'controlada' Alfonso Arús! "Es un buen interrogador. Alfonso tiene olfato para averiguar las cosas, pero creo que también hay un topo por allí, no quiero dar nombres… Alguien que le sopla ciertas informaciones…".

Antes de sentarse en el punto de directo, Paula del Fraile intenta mirar, cuando puede ("hay veces que no me da tiempo porque voy muy apurada"), las mesas que tiene por detrás por si hay algo que puede llamar la atención de sus compañeros desde Barcelona: "Una vez se fijaron que había una caja de ensaimada que habían dejado los compañeros el día anterior. Me lo desvelaron en directo. Luego resulta que estaba vacía y se lo conté en la siguiente conexión", recuerda entre risas.

Siempre resuelve las "cosas del directo" con humor y sencillez y, entre muchas otras cosas, esto la ha convertido en una imprescindible en el equipo de Alfonso Arús. La periodista se queda 'un ratito más' cuando acaba el programa, antes de apagar su ordenador repleto de datos y actualidad política, para responder a las tres míticas preguntas que todos los colaboradores responden en laSexta.com:

Pregunta: - ¿A qué otro presentador o presentadora de la casa te gustaría tener de compañero o compañera en la mesa de Aruser@s?

Respuesta: - Al pariento (José Yélamo, presentador de laSexta Noche) porque tiene una vis cómica que en la tele la saca poco, pero la gente se partiría de risa con su imitación del pozí.

P: - ¿Con quién de tus compañeros/as te irías a bailar bajo la lluvia?

R: - Yo lo que tengo claro es con quién no me iría. ¡Con Marc Redondo! Se pasaría todo el rato explicándome los litros por metro cuadrado que están cayendo, aunque he de decir que baila muy bien.

P: - ¿Y a tomar el sol a una playa desierta?

R: - Yo en la playa me quedo siempre frita así que creo que no me iría con nadie. ¡Ni el móvil me llevaría! – dice entre risas.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Paula del Fraile en laSexta.