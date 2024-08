Aunque Alfonso Arús está muy entusiasmado descubriendo cuáles son las 20 mejores excusas para no quedar cuando no apetece, los colaboradores de Aruser@s no necesitan escucharlas, pues ya tienen las suyas propias. La mayoría coincide en señalar que, si se tiene confianza, hay que ir con la verdad por delante. "¿Para qué vas a mentir, si ya te conocen?", pregunta Tatiana Arús.

Angie Cárdenas escoge a su favorita de la lista que lee el presentador: "Me encantaría ir, pero mi cuerpo me dice que necesito un día libre de fiestas". Sin embargo, señala Alba Gutiérrez, si has quedado con alguien que no ves desde hace tiempo y no hay confianza, mentir no es tan mala opción. "Oye, mira, me ha surgido una cosa del trabajo muy importante".

"Las personas separadas lo tenemos fácil porque como no controlan nuestros calendarios podemos decir: 'es que creo que me toca con los niños'", confiesa Patricia Benítez. Los espectadores también ofrecen sus excusas para uso popular, como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia.

