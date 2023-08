En un programa de Aruser@s de la temporada pasada, Alfonso Arus mostró en el plató las 20 mejores excusas de la gente cuando no te apetece quedar con tus amigos. Como el "tener una cita con tu almohada y tu cama" o que tu "cuerpo dice que necesitas un día libre de fiestas". Pero, ¿qué excusan usan las colaboradoras?

"Yo suelo ser bastante sincera", destacó Alba Sánchez que afirmó que sus amigos ya la conocen: "Saben que a veces me vengo arriba y hago más planes de los que luego me apetece hacer". "Con un 'ya hablamos' lo puedes dejar todo en el aire", resaltó Alfonso Arús en el plató mientras que Patricia Benítez confesó que las personas separadas como ella lo tienen fácil: "Como la gente no controla nuestros calendarios decimos que tenemos a los niños".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.