En uno de los programas de la pasada temporada, los colaboradores de Aruser@s debatieron sobre un artículo de 'Mujer.es' sobre si es normal sentir celos de las ex de tu pareja. Mientras que Alba Sánchez pensaba que "si no se pone melancólico" al recordarla, no había problema y Tatiana Arús aseguró que no le afectaba en absoluto, Patricia Benítez no estaba del todo de acuerdo.

"No les tengo celos, pero sí que asumo que las investigo", confesó Patricia Benítez, que detalló qué buscaba: "Quiénes son sus amistades, a qué se dedican... y te digo más: investigo a las ex y a las nuevas novias (de los ex)". Además, después de que sus compañeras le recordaran que eso significaba que no había pasado página, Benítez respondió rotunda: "¡Y tanto que he pasado página!".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.