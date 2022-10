Hay quien se encuentra a los 40 mejor que a los 30, quien no ha pasado ninguna crisis de edad y quien las ha vivido todas. Los espectadores de Aruser@s han respondido en redes a una controvertida pregunta: ¿existe la crisis de los 40?

"Una cosa es la crisis y otra, los pequeños achaques del día a día", puntualiza Alfonso Arús. "Es que hay gente de 20 años que tiene unos dolores de lumbago...", observa Angie Cárdenas. Este es el caso de Claudia Raymat, la nueva colaboradora del programa, que a sus veintitantos ya está a punto de ingresar en la 'Asociación de los Afectados por la Lumbalgia', obra e invención del presentador de Aruser@s.

Lo peor para Tatiana Arús es que "hay gente que sí que está en crisis y no lo reconoce" y los demás sí que somos conscientes de sus extraños cambios. "A los 40, cuando estás en un punto ahí medio de tu vida dices, '¿quién soy? ¿qué he sido? ¿qué seré? ¿qué he hecho? ¿qué tengo?' Esas preguntas forman parte de la crisis. Yo estoy ahí", confiesa Patricia Benítez.