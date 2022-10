"Esta noticia es muy interesante y no sé por qué la he asociado a Patricia Benítez", reconoce Alfonso Arús antes de explicar el concepto de 'tonteo de baja intensidad'. "Cuando tonteamos sin intención de ir más allá", define. "Lo asumo, lo hago", confiesa la colaboradora de Aruser@s.

Para que no haya víctimas colaterales, es necesario que las dos personas implicadas sepan a qué están jugando ambas, destaca Angie Cárdenas. Uno de los sitios más habituales para llevar a cabo esta actividad es el supermercado. "Ah, pero yo no lo hago en el supermercado, lo hago en la oficina", una noticia que ha impactado a sus compañeras. "¡Aquí, aquí!" exclama María Moya fuera de cámara, pero con el micro abierto. Pero la oficina no es el único sitio en el que pone en marcha sus habilidades la colaboradora. También ha tenido algún flirteo que otro en una tienda y da todos los detalles en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Pasaba mucho en el transporte público. Ahora no, porque vamos siempre con los móviles, pero antes, las miraditas en el metro y en el autobús... y esperabas volver a encontrártelo al día siguiente", afirma Alba Gutiérrez.