Alfonso Arús reproduce un gracioso vídeo en el que una pareja está en uno de los momentos más felices, el nacimiento de su bebé. En el momento que las enfermeras les enseñan el niño a los padres. "¡Es un niño!", dice el padre emocionado, a lo que las sanitarias le corrigen y dicen "es una niña".

"¿Qué es lo que ha visto?", se pregunta Alfonso Arús tras ver el vídeo. Angie Cárdenas piensa que a lo mejor se confunde al ver el cordón umbilical. "A no ser que pensasen que era un niño en el momento de la revelación del sexo del bebé y ahora se llevan la sorpresa", apunta Tatiana Arús, a lo que María Moya le da la razón porque hay veces que se equivocan.

Cris Dalmau opina que muchas veces, cuando no sabes si va a ser niño o niña, tú ya llevas una idea de qué va a ser y cuenta su caso personal. "Mi pareja tenía clarísimo que iba a ser una niña y cuando le dijeron que no, tardó como media hora en reaccionar porque no tenían nombre para niño", narra la tertuliana.