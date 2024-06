"Fíjate si es magnífica la reacción viralde esta niña que el padre se emociona tanto que ha decidido cambiar de trabajo", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde el presentador explica que por culpa del trabajo del hombre, ambos llevaban tres meses sin verse.

"Sube el audio", pide Alfonso Arús al equipo de Aruser@s y es que el vídeo es tan emocionante que hay que escucharlo al completo: "Hay un momento que no sabes si ríe o se emociona". "Es tal su llanto que el padre piensa que otros tres meses así no pueden estar", explica el presentador en plató, donde destacan cómo el padre se ha dado cuenta de lo que la niña sufre cuando no está.