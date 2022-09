"Nuestra mierda le ha producido su experimento". Es la respuesta de Carlos Montero, uno de los creadores de 'Élite' a las polémicas declaraciones de Paco León en un podcast de las que ayer se hizo eco Aruser@s. El actor, que aseguró que la serie de Netflix le parecía "un mojón", no ha tardado en pedir disculpas por sus palabras.

"He dicho 'mojón' y 'mierda' y cosas que no se deben decir y me sabe fatal haber faltado el respeto a compañeros, más allá de los gustos que cada uno tenemos, como los culos", declara Paco León en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

"Te sientes cómodo, crees que no va a tener trascendencia y es como si estuvieras rollo 'taberna'. Estás con los amiguetes, te dejas llevar y dices ciertas cosas", observa Angie Cárdenas. Pero, al parecer, todo está ya arreglado entre el actor y el equipo de 'Élite'. "Él luego habló con los productores y dicen que se van a ir a tomar unas cañas esta semana. Han limado asperezas", informa María Moya.