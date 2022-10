Un niño en Australia hace algo casi imposible: un hoyo en uno. El pequeño se queda en shock. Tras su primer intento, el niño consigue la proeza de anotar un hoyo en uno, algo que tan solo unos pocos consiguen hacer.

Cómo muestra el vídeo que acompaña esta noticia, el niño no se cree lo que acaba de lograr y su padre estalla de júbilo. "El nuevo Tiger Woods", es bautizado por los Aruser@s. "Esperemos que el niño luego no se frustre si no le sale igual de bien el tiro" dice Tatiana Arús.

Hay una tradición que dice que quien hace un hoyo en uno, invita a una ronda. No sabemos si el niño habrá invitado a algo a su padre.