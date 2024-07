¡Volando voy, volando vengo! No sabemos si esta niña logrará entrar en casa o no, lo que está claro es que la fuerza que tiene el viento está haciendo que sea una misión imposible. "A lo mejor demasiado viento para entrar en casa", comentaAlfonso Arús para presentar el vídeo que acompaña esta noticia. En las imágenes, como cualquier día a la vuelta del colegio, una niña abre la puerta de su casa para poder entrar dentro, pero hace tanto viento que se forma una corriente y la niña casi sale 'volando' si no fuera porque se queda agarrada al pomo de la puerta.

"Lo más importante es no perder el teléfono móvil de la mano", bromea Marc Redondo al ver que, pese al viento, la pequeña no suelta el teléfono de la otra mano. "Poco más y hace un 'Wendy'", dice Tatiana Arús haciendo referencia al personaje ficticio de la película de 'Peter Pan'.