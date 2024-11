Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los rostros conocidos que han acudido a los Premios GQ Men of the Year como Chanel, Marcelo, Eduardo Casanova o Álex González. Este último ha hablado por primera vez de su relación con Camila Rojido. "¿Eres navideño?", le pregunta la reportera al actor, que afirma que depende del año. "Sí, nos pasa a todos, que va por años, pero este año me apetece", responde Álex González, que, preguntado sobre si va a regalar algo a su chica, comienza a ponerse nervioso.

"Se junta su cumpleaños con la Navidad", afirma, nerviosos, el actor, al que le vuelen a preguntar por la joven. "Ha dicho la palabra chica, pareja...", insiste la reportera para que González siga hablando de Camila. "Sí, sí, la tengo, porque empieza a construir la jugada...", bromea Álex González sobre los intentos de las periodistas de que hablen de su relación, y explica: "Desde pequeño, independientemente de mi profesión, siempre he sido muy discreto".

"Ya, para terminar, ¿qué te aporta ella?", pregunta la reportera al actor, que no puede evitar reírse y chocar la mano de la reportera: "Bien jugado, bien jugado".