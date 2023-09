"Pero si eres de España, ¿cómo es que sabes hablar mexicano?". "¿No te da miedo que haya toros sueltos por la calle?". "¿Cómo te sientes ahora que has llegado al primer mundo? Me imagino que te sorprenderá ver tantos coches por la calle". "Te vamos a llevar al McDonald's y vas a alucinar". "En España, como es Europa, habláis francés, ¿no?". "Aparte de tacos, ¿qué mas se come en España?".

Estos son algunos de los comentarios que esta chica española que acaba de mudarse a Estados Unidos tiene que escuchar diariamente de los autóctonos y así lo denuncia en su perfil de TikTok @aquisandrax, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

Los colaboradores y el presentador alucinan con la asiduidad con la que confunden México con España y con la creencia de que en nuestro país ni siquiera hay coches o McDonald's. "¿Se creen que vamos en burro?", pregunta Tatiana Arús un tanto ofendida.