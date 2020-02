En Karnataka, el sur de la India, una profesora abofetea en varias ocasiones a una niña de tres años por llegar tarde al colegio.

En las imágenes se puede ver cómo la pequeña llora y tiembla de miedo mientras la docente no para de golpearla en la cara, incluso le da con un palo. "Esto es maltrato infantil. No hay excusa, no hay pedagogía que pueda justificar esto", comenta Arantxa Coca en Aruser@s.

La profesora está inhabilitada y las autoridades han abierto una investigación de los hechos tras hacerse el vídeo viral en redes sociales.

Otro momento relacionado

Aruser@s y Arantxa Coca comentaron en Aruser@s el vídeo en el que una niñera quema con agua hirviendo el brazo de la niña que cuida de forma intencionada. La niña de 16 meses tuvo que ser trasladada al hospital.