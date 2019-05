Los colaboradores de Arusitys reaccionan al final de 'Juego de Tronos': "Falta desarrollo en los personajes y línea argumental"

Los colaboradores de Arusitys han hablado sobre el final de 'Juego de Tronos', cuyo último capítulo ha recibido muchas críticas.

Paula del Fraile considera que "falta un poco de desarrollo de los personajes y línea argumental", algo que también opinan muchos otros espectadores.

Aunque no todos los comentarios son negativos. Stephen King salió en defensa de los guionistas de la serie y, a través de Twitter, envió este mensaje: "Me ha encantado esta última temporada. Ha habido mucha negativa sobre la conclusión, pero creo que es solo porque la gente no quiere cualquier final".