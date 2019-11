Durante el debate a ocho en laSexta Noche, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, se queja a Iñaki López de que sólo ha intervenido una vez a lo largo del bloque de política territorial. "Este programa va un poco tarde, como España", asegura.

El presentador del programa pide confianza e intenta que la invitada entre en razón, explicando que las intervenciones están cronometradas para que todos los representantes de los partidos políticos que participan tengan el mismo tiempo.

"No sé cómo va España, pero este programa tiene gente dedicada a contar los minutos y rogaría a los políticos que se preocupasen más por el argumento que del tiempo, ya que están todos igualados", comenta López mientras muestran en pantalla a la persona encargada de ver cuánto dura cada intervención.

Para zanjar el tema, Iñaki López invita a Borràs a intervenir en el debate y optimizar el tiempo. "Estamos hablando del futuro de Cataluña. Aproveche sus minutos", comenta.

Una petición que encendió aún más a la portavoz que toma las palabras del presentador como un ataque: "A mí no me dé lecciones de respeto porque me había dado la palabra e inmediatamente me la ha quitado. Sólo le pido que intente ser educado. No vuelva a interrumpir".

Iñaki López termina por pedir perdón simplemente por ejercer de moderador en el debate a ocho y ejercer su trabajo. "Le pido disculpas si no he sido educado. Adelante, señora Borràs", comenta el conductor de laSexta Noche dándole la palabra a la portavoz de Junts per Catalunya.