Este fin de semana se ha celebrado el concierto 'Dragon Ball Symphonic Adventure' en el Wizink Center de Madrid. Un encuentro que terminó con un trágico final.

El cantante Hiroki Takahashi se encontraba interpretando el tema principal 'Dragon Ball Z' cuando se precipitó del escenario y tuvo que ser trasladado al Hospital Gregorio Marañón tras sufrir lesiones graves.

En las imágenes se ve cómo el artista comienza a interpretar la canción cuando corre hacia el extremo del escenario, pierde el equilibrio y cae dos metros hasta llegar al suelo.

Los sanitarios trasladaron a Takahashi al hospital y ahora se encuentra recuperándose de las lesiones.

Otros momentos relacionados

No es la única caída que ha sufrido un cantante encima del escenario. En medio de su show 'Not Dead Yet', el mítico cantante Phil Collins sufrió un aparatoso accidente encima de las tablas del escenario que le dejó en silla de ruedas. Puedes ver la caída en este vídeo de Aruser@s.

También le pasó al cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, de 57 años. Estaba actuando en Las Vegas cuando en mitad de la canción 'Knockin' at Heaven's Door' tuvo una tremenda caída.