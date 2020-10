¿A quién no le ha pasado que ha subido al autobús y se ha dado cuenta de que no lleva 'suelto'? Eso es lo que le ha ocurrido a un hombre jubilado que cuando coge el transporte público se percata de que no tiene dinero en metálico.

Ante la preocupación del hombre, el conductor le tranquiliza y le informa que puede pagar sin problema a través del teléfono móvil. En este vídeo, que han capturado las cámaras de seguridad del vehículo, puedes ver la entrañable reacción de este hombre mayor que no se lo piensa dos veces a la hora pagar para iniciar su trayecto de forma honrada.

Otro momento relacionado

Aruser@s mostró un vídeo de otro abuelo que conquistó las redes sociales. Se trata de un hombre que envuelve en plástico a su nieta para que pueda abrazar a su padre expuesto al coronavirus. En este vídeo puedes ver el tierno momento.