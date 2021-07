No utilizar preservativo durante una relación sin el consentimiento de la otra persona es un delito, aunque todavía hay algunos que parecen no tenerlo claro. Es el caso de Naim Darrechi que, entre risas, ha confesado que él le dice a las mujeres que es estéril para mantener relaciones sin protección.

Así lo ha indicado en una polémica entrevista con el youtuber Mostopapi que se ha hecho viral por estas declaraciones machistas. Además, lo ha hecho con el consentimiento y la aprobación del entrevistador, que no ha sido capaz de rebatirle y simplemente se ha reído de estas declaraciones.

Por ello, Ibai Llanos ha cargado contra los dos durante un directo en Twitch, en el que ha asegurado que no se puede "creer lo que han hecho". "¿Cómo puede estar subido? ¿Cómo has permitido eso?", se ha preguntado dirigiéndose a Mostopapi. "Evidentemente no controlas lo que otra persona dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dices 'no quiero colaborar contigo'", ha añadido al respecto.

Así ha mostrado su cabreo con las declaraciones de Naim Darrechi y el consentimiento de Mostopapi. "¿Qué cojones está dicinedo? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear", ha sentenciado.

Puedes escuchar las declaraciones completas del 'streamer' en el vídeo que acompaña a estas líneas.