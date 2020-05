Lidia Sánchez, atleta internacional de 20 km marcha, ha denunciado en redes sociales los insultos que ha recibido por salir a entrenar en un descampado de Getafe. A pesar de que tiene todos los permisos necesarios para hacer su entrenamiento de forma individual y fuera de los horarios establecidos, ha habido personas que han decido increparla.

"Son las 11, llevo 10 minutos de entrenamiento y ya he recibido más de una mirada sospechosa y el insulto más bonito ha sido el de 'niñata irresponsable'", ha comentado en un vídeo compartido en su perfil de Twitter que supera las 38.000 reproducciones.

Tras dos horas de entrenamiento, en las que ha pasado del horario en el que permiten pasear a las personas mayores al del paseo de los niños menores de 14 años, la deportista ha vuelto a informar en su cuenta cómo ha terminado su ejercicio. "No sé quién deciros que me ha tratado mejor o peor", señala.

"Ha habido un momento en el que, a pesar de estar en una zona con poca gente, con cada mirada o cada palabra, ya lo único que hacía era subir la música para pensar en otra cosa", explica en su segundo vídeo en el que hace balance de lo ocurrido.

"Ya la última frase ha sido 'Toma ya, hay que tener valor'. Yo me lo tomaré en broma y pensaré que no han visto a nadie tan moreno a estas alturas de mayo", concluye la atleta internacional de 20 km marcha que entiende "el desconocimiento pero no la falta de respeto".

