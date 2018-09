ASEGURAN QUE "LA FOTO DEL BAÑADOR NO ES LA MEJOR DEL CHICO"

Arusitys muestra un vídeo del extraño regalo de un chico a su novia: un bañador con la cara de él. "Si estás muy enamorada no es tan terrible", comenta Alfonso Arús. Aunque los demás colaboradores no opinan lo mismo: "No va a pasar desapercibida en la playa".