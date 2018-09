ARUSITYS COMENTA EL VESTIDO DE LA CANTANTE

Arusitys comenta el "espectacular" vestido que ha lucido Lady Gaga en el Festival de Venecia, un diseño llamado "flamingo" por ser rosa y completamente lleno de plumas. Aunque en el programa le sacan más parecido con la gallina Caponata de Barrio Sésamo. La experta en moda, Adriana Boho, no opina lo mismo del look que ha lucido la cantante hasta la fecha. "Yo me quedo con el vestido de los solomillos", asegura.