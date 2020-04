El primer día de permiso del Gobierno durante el estado de alarma para los menores de 14 años ha dejado algunas imágenes que no han estado exentas de polémica. En ellas se veía cómo algunos padres no cumplían las normas abarrotando las calles, haciendo corrillos e incluso dejaban a sus hijos jugar al fútbol con otros niños.

Escenas que han sido duramente criticadas y a las que se ha unido el actor Adrián Lastra que ha arremetido contra los padres irresponsables que no cumplen las normas impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"A todas esas familias que están saliendo con sus hijos por lo que ha dicho el Gobierno y os estáis pasando el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad por el forro de los cojones, dejad de hacer el gilipollas", ha comenzado criticando el actor de 'Velvet' en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

"Si no sabéis, someteros a las normas, no salgáis a la puta calle, dejad de hacer el idiota, el imbécil porque hay muchas vidas en juego. Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me parece... Es que me salen solo palabrotas. Solo me sale decir que sois tontos, sois idiotas, sois gilipollas", sentencia.